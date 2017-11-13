أعلنت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، استئناف ضخ الزيت كالمعتاد بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين عبر خط الأنابيب بينهما.

واشادت الوزارة في بيان صحافي، بتمكن القطاع النفطي في البحرين من احتواء ما نجم عن "الاعتداء الجبان" الذي وقع على خط الأنابيب في منطقة (بوري) ونجاحه في إعادة تأهيل خط الأنابيب بسرعة قياسية.

من جانبها أصدرت شركة (ارامكو) السعودية اليوم الاثنين، بيانا إلحاقيا لبيان صادر بخصوص الحادث الذي وقع لأحد خطوط أنابيب الزيت الخام في مدينة (حمد) بمملكة البحرين اعلنت فيه أنه تم استئناف أعمال التشغيل وضخ الزيت الخام والوصول إلى طاقة الضخ المستهدفة من محطة الضخ بالظهران إلى مصفاة شركة (بابكو) بمملكة البحرين.

وكانت وزارة الداخلية البحرينية أعلنت يوم الجمعة الماضي وقوع انفجار أدى الى حريق بأحد أنابيب النفط بالقرب من قرية (بوري) دون وقوع إصابات ما ادى الى ايقاف ضخ الزيت في ذلك الخط.