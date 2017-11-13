لمحت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الاثنين، إلى أن من الممكن فرض عقوبات جديدة على إيران إذا اقتضت الضرورة بشأن برنامجها للصواريخ الباليستية.

ورفضت إيران أمس الأحد دعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإجراء محادثات بشأن الصواريخ الباليستية قائلة، إن غرض هذه الصواريخ دفاعي وليس مرتبطا بالاتفاق النووي مع القوى العالمية.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية أنيس رومانيه-إسباني "كما تعلمون فرض الاتحاد الأوروبي بالفعل عقوبات على كيانات إيرانية لها صلة بالبرنامج الباليستي".

وكانت ترد على سؤال لتوضيح تصريحات أدلى بها ماكرون خلال زيارة للإمارات العربية الأسبوع الماضي بشأن احتمالات فرض عقوبات فيما يتصل بهذه الأنشطة.

وقالت "إذا اقتضت الضرورة يمكن فرض عقوبات جديدة".