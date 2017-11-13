أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها الفصلي، اليوم الاثنين، أن إيران تحترم التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي المبرم مع القوى الكبرى عام 2015، وذلك بعد شهر على رفض الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإقرار بذلك.

وقالت الوكالة إن طهران لم تقم بأنشطة تخصيب اليورانيوم بدرجات محظورة، كما لم تشكل مخزونا غير مشروع من اليورانيوم الضعيف التخصيب او المياه الثقيلة. وسيقرر الكونغرس الاميركي في الاسابيع المقبلة ما اذا كان يعتبر انه من الضروري اعادة فرض العقوبات على طهران التي رفعت اثر موافقتها على الحد من برنامجها النووي.