قال مسؤول إعلامي في جيش ميانمار امس إن الجيش استبدل الجنرال المسؤول عن ولاية «راخين» التي دفعت عملية عسكرية فيها أكثر من 600 ألف من مسلمي الروهينغا للفرار إلى بنغلاديش.

ولم يعلن عن سبب لنقل الميجور جنرال ماونغ ماونغ سو من منصب قائد القيادة الغربية في راخين، حيث بدأ جيش ميانمار عملية شاملة لمكافحة التمرد في أغسطس الماضي.

وقال الميجور جنرال إي لوين لرويترز «لا أعلم سبب نقله» مضيفا انه «لم ينقل إلى أي منصب في الوقت الحالي». وجاء هذا الإعلان في وقت اتهمت فيه بالأمم المتحدة جيش ميانمار بارتكاب عمليات اغتصاب وجرائم أخرى ضد الإنسانية بشكل ممنهج.