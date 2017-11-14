أعلن رئيس ادارة التعاون العسكري والتكنولوجي الفيدرالية الروسية دميتري شوغايف ان روسيا والسعودية وقعتا اتفاقية لتزويد المملكة بمنظومات صاروخية دفاعية متطورة.

ونقلت قناة «روسيا 24» التلفزيونية عن شوغايف القول ان الاتفاقية تقضي بتزويد المملكة بمنظومات صاروخية، مشيرا الى وجود اتفاقيات أخرى مع السعودية لكن من دون ان يفصح عنها.

وأعرب المسؤول الروسي عن تفاؤله بوجود آفاق واسعة لتطوير التعاون مع الرياض في مجال التعاون العسكري والفني.

وتأتي الاتفاقية استكمالا لمذكرات تفاهم واتفاقيات اطارية وقعها البلدان في اثناء زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى روسيا في شهر أكتوبر الماضي والتي شملت مجالات تعاون عدة.

وكان مساعد الرئيس الروسي لشؤون التعاون العسكري والفني فلاديمير كوجين اعلن في وقت سابق ان موسكو والرياض تجريان مباحثات بشأن اتفاقية تقضي ببيع السعودية منظومات اس 400 الصاروخية للدفاع الجوي.

وتعتبر منظومة اس 400 احدث عتاد في الترسانة الروسية والمخصصة للتصدي للطائرات على مديات استراتيجية وتكتيكية تصل الى 400 كيلومتر وللصواريخ على مدى 60 كيلومترا.

كما أعلنت اللجنة الحكومية الروسية ـ السعودية المشتركة عن نية موسكو والرياض صياغة برنامج يؤسس للتعاون الثنائي في ميدان الاستخدام السلمي للطاقة الذرية، بحسب ما أوردت «روسيا اليوم» امس.

اللجنة الحكومية الروسية ـ السعودية المشتركة، لم تهمل قضايا التعاون في باقي الميادين، وأفردت بينها التعاون الأمني.

وفي هذا الصدد، أخطر الجانب السعودي موسكو بموافقته على التعديلات التي اقترحت روسيا إضافتها على مشروع اتفاقية التعاون القانوني المتبادل في القضايا الجنائية، مشيرا إلى أن العمل مستمر في الوقت الراهن على تحديد موعد التوقيع على الاتفاقية بصيغتها النهائية.

كما تبنى الجانبان، مشروع اتفاق لمكافحة تداول المخدرات، ومشروع اتفاق لتبادل المطلوبين.