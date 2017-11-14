أعلن رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، نيجرفان بارزاني، أن حكومته أرسلت ملاحظاتها إلى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، بشأن الموازنة الاتحادية، مشددا على ضرورة ألا تخلط بغداد بين واجباتها الدستورية تجاه الإقليم والخلافات السياسية.

وقال بارزاني في مؤتمر صحافي عقده في أربيل امس: «يجب ألا تبتزنا بغداد بشأن الموازنة»، مضيفا: «مازلنا ننتظر رد بغداد على طروحاتنا وفق الدستور»، منتقدا تخصيص حصة الإقليم بنسبة 12% بدلا من 17% كما كانت من قبل.

وأوضح بالقول: «نتمنى التوصل لاتفاق مع بغداد بشأن موازنة العام المقبل، وإن كانت الحكومة غير متأكدة من قائمة الموظفين في كردستان فنذكر أن لدينا نظاما بيوميتريا ومن السهل التحقق من كافة الأمور والأرقام».

وأعرب عن أمله بأن تكون بغداد جاهزة لحوار جدي مع الإقليم بغية تذليل كافة العقبات. وشدد على ضرورة اجراء الحوار مع الحكومة الاتحادية على أساس الدستور، مبينا أن الاقليم لم يتلق اي رد من بغداد.

وتابع:«حددنا الخروقات الدستورية الواردة في مشروع قانون الموازنة وعرضناها على بغداد»، مؤكدا الاستعداد لبدء حوار جدي مع بغداد على أساس الدستور.

وأشار بارزاني إلى أن إقليم كردستان سيصدر ردا رسميا على المحكمة الاتحادية، لافتا إلى أن بعض قرارات المحكمة كانت غير معلنة.

أما عن العلاقة مع تركيا، فأكد أنها جارة عزيزة ومهمة بالنسبة لإقليم كردستان.