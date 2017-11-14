عدن ـ إياد أحمد ووكالات

أعلنت بعثة المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة، أن التحالف العربي لدعم الشرعية اليمنية سيبدأ تدريجيا في إعادة فتح المطارات والموانئ في اليمن، وذلك بعد أيام من غلقها إثر إطلاق صاروخ باليسيتي نحو الرياض.

وجاء في بيان التحالف، الذي قدمه وفد المملكة إلى الأمم المتحدة، بحسب ما أوردت «العربية.نت» نقلا عن الخارجية السعودية امس، أنه تم الاتفاق وبالتشاور مع الحكومة اليمنية على اتخاذ خطوات تتعلق ببدء إعادة فتح المطارات والموانئ في اليمن للسماح بنقل الشحنات والمساعدات الإنسانية والتجارية.

وذكر البيان أن: «الخطوة الأولى في هذه العملية سيتم اتخاذها في غضون 24 ساعة، وتشمل إعادة فتح جميع الموانئ في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، وهي عدن والمخا والمكلا».

أما فيما يتعلق بالموانئ الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين الحوثيين مثل الحديدة فقد طلب التحالف من الأمم المتحدة إرسال فريق خبراء لبحث سبل ضمان عدم تهريب أسلحة.

من جهة أخرى، عينت قيادة قوات التحالف العربي قيادة جديدة لها في محافظة مأرب شمال شرق اليمن. واستقبل نائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر اول من امس العميد الركن علي ساير العنزي قائد قوات التحالف الجديد في مأرب والعميد الركن صالح سعيد العليلي قائد القوة الإماراتية وعددا من ضباط التحالف.

وودع الأحمر القائد السابق لقوات التحالف العميد الركن إبراهيم بن علي الحربي والعميد الركن محمد عبدالله النقبي قائد القوة الإماراتية السابق ومنحهما شهادة تكريمية لما قدموه في اليمن.

وثمن نائب الرئيس اليمني دور التحالف العربي قائلا «لن ننسى الدماء الطاهرة التي روت هذه الأرض الطيبة دماء أبطال الجيش الوطني ودماء أشقائنا في السعودية والإمارات والسودان والبحرين والمغرب وكل الدول التي قدمت التضحيات ومختلف الدعم ضمن قيادة التحالف».