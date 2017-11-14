عقد رئيس الإدارة العامة للطيران المدني، الشيخ سلمان الحمود، على هامش مشاركته في المؤتمر ال26 للمنظمة الدولية للنقل الجوي (افسيك) لأمن الطيران المدني، الذي انطلقت فعالياته في ابوظبي، اجتماعا ثنائيا مع رئيس جهاز أمن النقل الأميركي ديفيد بيكوسكي لبحث تعزيز علاقات التعاون المشترك في مجال أمن الطيران.

واكد بيكوسكي خلال اللقاء اهمية استمرار التعاون والتواصل ونقل الخبرات والمستجدات التكنولوجية والاجهزة الحديثة مع الجانب الكويتي.

ومن جانبه اكد رئيس الادارة العامة للطيران المدني الكويتي الشيخ سلمان الحمود، اهمية مواكبة التطورات والمستجدات المتعلقة بأمن الطيران المدني.

وقال امن الطيران جزء رئيسي في تطوير الخدمات المتميزة لقطاع الطيران من خلال تطبيق المعايير الدولية والتغييرات الحديثة التي تطرأ على مجالات الامن والسلامة والنقل الجوي.