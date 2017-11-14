ناقش وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الثلاثاء، مع نظيره العماني يوسف بن علوي، آخر المستجدات على الساحة الإقليمية، في إطار جولة عربية تشمل 6 دول لبحث قضايا بينها الوضع في لبنان.

وتُعد سلطنة عمان خامس محطات الجولة العربية لوزير الخارجية المصري، والتي شملت الأردن والبحرين والكويت والإمارات، وبدأت الأحد الماضي وتُختتم مساء اليوم، بزيارة العاصمة السعودية الرياض، وفق بيان للخارجية المصرية.

وأوضح البيان أن شكري سلم بن علوي رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لرفعها إلى السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان، دون كشف فحواها.

وأشار إلى أن الزيارة كانت قصيرة ، دون تفاصيل حول أهم المستجدات على الساحة الإقليمية التي طرحت خلالها.