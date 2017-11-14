قال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، اليوم الثلاثاء، إن المملكة العربية السعودية لن تُقدم على تطبيع علاقاتها مع إسرائيل، قبل حل القضية الفلسطينية.

وأضاف في بيان صادر عن وزارة الخارجية الفلسطينية، إن أقوال المالكي جاءت خلال استقباله رئيس البرلمان السويدي أيربان أهلين، في مقر الوزارة بمدينة رام الله، وسط الضفة الغربية.

وأوضح الوزير أن الملك سلمان بن عبد العزيز، أكد للرئيس محمود عباس خلال زيارته الأخيرة للرياض الأسبوع الماضي، على موقف المملكة والتزامها بالمبادرة العربية القاضية بحل القضية الفلسطينية أولا، قبل تطبيع العلاقات العربية مع إسرائيل.

وزار عباس، السعودية في السادس من الشهر الجاري، والتقي بالملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان.

وبيّن المالكي أن السعودية أكدت دعمها للفلسطينيين على المستويات كافة، بغية الوصول إلى حل قائم على أساس الشرعية الدولية وقراراتها.

واعتمدت جامعة الدول العربية في قمتها التي عقدت في بيروت عام 2002، مبادرة للسلام مع تل أبيب، عرفت باسم المبادرة العربية للسلام، تنص على إقامة دولة فلسطينية معترف بها دوليًا على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وحل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وانسحاب إسرائيل من هضبة الجولان السورية المحتلة والأراضي التي مازالت محتلة في جنوب لبنان، مقابل اعتراف الدول العربية بإسرائيل وتطبيع العلاقات معها.