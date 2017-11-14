استعرض ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، خلال لقائه اليوم الثلاثاء، مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، الذي يزور المملكة ضمن جولة خليجية، تنسيق الجهود بين القاهرة والرياض لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، أن الأمير محمد بن سلمان استعرض مع شكري "التعاون السعودي المصري في عدد من المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية وتنسيق الجهود تجاهها بما يحقق تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".

وحضر الاجتماع وزير الخارجية السعودي عادل الجبير وسفير مصر لدى المملكة ناصر حمدي.