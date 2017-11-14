وصل الملك الأردني عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، إلى مملكة البحرين في زيارة أخوية يجري خلالها مباحثات مع الملك حمد بن عيسى.

وقالت وكالة الأنباء البحرينية (بنا)، إن المباحثات ستتناول العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين ومستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والعالمية.

وأشارت إلى أن الملك البحريني كان في مقدمة مستقبلي الملك عبدالله لدى وصوله إلى قاعدة الصخير الجوية.

كما كان في الاستقبال ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد وكبار المسؤولين وسفير الأردن لدى البحرين.