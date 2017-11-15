قتل 10 أشخاص على الأقل وأصيب آخرون بجروح في تفجير استهدف مركزا أمنيا في مدينة عدن في جنوب اليمن أمس وتبناه تنظيم داعش، حسبما أفاد مسؤول أمني رفيع المستوى.

وقال مدير أمن عدن العميد شلال شايع «قتل ثمانية من عناصر الأمن ومدنيان في انفجار سيارة مفخخة في حي عبد العزيز وسط المدينة»، مضيفا «هناك عدد كبير من الجرحى حالات بعضهم خطيرة».

وتحدث شهود عن دوي انفجار كبير قرب المركز الأمني التابع لحرس المنشآت في قوات «الحزم الأمني» الموالية للحكومة المعترف بها، وأضافوا أن إطلاق نار تبع الانفجار في حي عبدالعزيز، مشيرين الى تضرر مبنيين مجاورين للمبنى المستهدف بالهجوم، وتبنى تنظيم داعش الهجوم. وبينما اكد شايع أن الانفجار نجم عن سيارة مفخخة، اعلن التنظيم على حساب تابع له في تليغرام أن انتحاريا يمنيا يقود سيارة مفخخة نف

ذ الهجوم.

وتضرر ايضا مسجد زايد بن سلطان الواقع قرب المبنى الأمني، بحسب المصور.

الى ذلك، أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت أن الحكومة الألمانية تدعم الأمم المتحدة ومطالبتها بضمان وصول الإغاثة الإنسانية إلى اليمن، مشيرا إلى تخصيص ألمانيا هذا العام نحو 120 مليون يورو لتمويل الإغاثة الإنسانية في اليمن.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الألمانية، في تصريح وزعه المركز الألماني للإعلام بالقاهرة امس انه يتم حاليا دراسة رفع هذه المخصصات مرة أخرى، حيث تطالب الحكومة الألمانية بضرورة توفير مواد الإعاشة للشعب اليمني، مؤكدا أن الحالة الإنسانية في اليمن حاليا متأزمة بشدة، حيث يعتمد أكثر من 20 مليون شخص على إمدادات الإغاثة وفق بيان المنظمات الإنسانية.