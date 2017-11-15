اختتم الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الفلبين امس جولته الآسيوية الأولى والتي استمرت 12 يوما، متعهدا بإنهاء صفقات تجارية أميركية سابقة وصفها بأنها «عروض رعب» والسعي لاتفاقات تجارية منصفة مع الدول الأخرى.

وقبل مغادرة مانيلا، كتب ترامب في تغريدة انه تعامل مع «أصدقاء جيدين للغاية» خلال جولته، التي شملت أيضا اليابان والصين وكوريا الجنوبية وفيتنام.

وخلال اجتماعه مع قادة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في مانيلا، قال ترامب في كلمته في افتتاح الاجتماع ان دول هذه المنطقة تحتاج إلى «التحكم في مصائرها وعدم اتباع أي أحد»، وقال ترامب في تغريدته ان جولة آسيا «ستؤدي إلى اتفاقيات تجارية نزيهة، ليست كعروض الرعب الموروثة من الإدارات السابقة»، واضاف «بعد جولتي في آسيا، فإن جميع الدول التي تتعامل معنا في مجال التجارة تعلم أن القواعد قد تغيرت.

الولايات المتحدة تحتاج للتعامل معها بنزاهة وبأسلوب مماثل. لابد من التغلب على عجز التجارة سريعا»، وقال ترامب بعدها انه سيعلن «بيانا مهما» لدى عودته إلى واشنطن.

الى ذلك، سمحت محكمة استئناف في سان فرانسيسكو بتطبيق جزئي للصيغة الثالثة من مرسوم ترامب الذي يهدف الى الحد من الهجرة، ردا على اعتراض من الحكومة الاميركية.

وقدمت ادارة ترامب الاعتراض في مواجهة قرارات عدد من المحاكم التي علقت تطبيق النص الجديد. وكتبت محكمة الاستئناف في المنطقة التاسعة في سان فرانسيسكو ان «تطبيق النص الجديد مقبول جزئيا ومرفوض جزئيا»، واستثنت المحكمة من المرسوم «الاجانب الذين يمكنهم البرهنة على وجود صلة حقيقية لهم مع شخص او كيان في الولايات المتحدة»، واستثني من المرسوم الاجداد والاحفاد والعموم والعمات وابناؤهم وغيرهم.

اما في العلاقات مع كيانات مثل جامعة او رب عمل «فيجب ان تكون رسمية وموثقة» لطلب الدخول الى الولايات المتحدة، حسب قرار محكمة الاستئناف.

من جانب آخر، نشر دونالد ترامب جونيور، نجل الرئيس الأميركي، سلسلة تغريدات عبر تويتر تتضمن «3 ردود ضخمة» حول مراسلات مع ويكيليكس خلال حملة انتخابات الرئاسة الأميركية العام الماضي.

وكتب ترامب الابن عبر تويتر يقول «ها هي سلسلة من الرسائل مع ويكيليكس (مع ثلاثة ردود ضخمة) التي اختارت واحدة من لجان الكونغرس تسريبها بشكل انتقائي»، ونشر ترامب الابن تغريدات مرفقة بلقطات لمحتوى الشاشة (سكرين شوت) لرسائل مع ويكيليكس عبر حسابه على تويتر ومنها طلبات من ويكيليكس بالتعليق على قصص إخبارية.

وفي هذا السياق، يستعد نواب الحزب الديموقراطي لاستجواب وزير العدل بشأن تصريحاته السابقة حول الاتصالات بين الحملة الانتخابية للرئيس الأميركي دونالد ترامب وروسيا.

الى ذلك، تقدمت امرأة جديدة بشكوى اول من امس ضد روي مور المرشح الجمهوري الى مجلس الشيوخ الاميركي بتهمة التحرش الجنسي وذلك بينما تتوالى الدعوات حتى في معسكره لمطالبته بالعدول عن الترشح.