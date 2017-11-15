أعرب رئيس الوزراء الاسباني ماريانو راخوي امس عن أمله بهزيمة الانفصاليين في انتخابات الشهر المقبل التي ستجري في كتالونيا، داعيا الناخبين إلى المشاركة بكثافة.

وقال راخوي للإذاعة الاسبانية «سنعمل لضمان عدم فوز المجموعات الداعمة للاستقلال».

وأقال راخوي حكومة الرئيس الكتالوني السابق كارليس بوغديمونت الشهر الماضي على خلفية تحركه للانفصال فيما حل برلمان الإقليم وحدد تاريخ اجراء انتخابات جديدة. وأكد أنه سيسمح للمسؤولين المعتقلين بالترشح في الانتخابات الإقليمية ولكنه أضاف أن «عليهم احترام القانون»، لكنه رأى أن قادة كتالونيا «فقدوا شرعيتهم سياسيا» بعدما «خدعوا المواطنين الكتالونيين» عبر اعلان الاستقلال.