أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب امس تعيين اليكس عازار وزيرا جديدا في إدارته، عبر تغريدة «تويترية» سريعة، قال فيها «أنا سعيد لإعلان ترشيح اليكس عازار ليكون وزيرا للصحة والخدمات الإنسانية، وهو سيكون نجما لرعاية صحية أفضل» وفق تعبيره.

أليكس عازار، البالغ 50 عاما، ولد ونشأ في مدينة سالزبوري بولاية ميريلاند، وحصل في العام 1988 على شهادة بالعمل الحكومي والاقتصاد من «كلية دارتموث» الخاصة، وهي في ولاية «نيوهامبشير» بأقصى الشمال الشرقي الأميركي، وبعد 3 أعوام تخرج في جامعة «يال» بالحقوق، وفق نشره موقع صحيفة «بوليتيكو» الأميركية، ونقلته «العربية.نت»، وفيه أنه كان نائب وزير الصحة من العام 2005 وطوال عامين بعهد الرئيس الأسبق جورج بوش.

كما شغل مدة 10 سنوات منصب مدير عام إحدى أعرق شركات الأدوية بالعالم، هي Eli Lilly الأميركية، لكنه استقال منها في يناير الماضي، ليؤسس شركة استشارات استراتيجية سماها «سيرافيم استراتيجيز» بحسب الوارد عنه في موقع لينكد ان التواصلي.

أليكس ميشال عازار الثاني، كما هو اسمه الكامل، متزوج وأب من زوجته چينيفر لابنين، وكان يقيم قبل تعيينه اول من امس وزيرا للصحة في مدينة اندينا بوليس عاصمة ولاية انديانا، بحسبما نشرت «العربية.نت» من سيرته، كما بأرشيف خبره الوارد فيه، أنه سيحل مكان الجمهوري توم برايس الذي استقال في سبتمبر الماضي، بعد أن كشفت صحيفة «بوليتيكو» عن هدره لأكثر من مليون دولار نفقات رحلات استخدم طائرة خاصة ليقوم بها «إتماما لمهام عمله» كما قال.

أما عن عائلته، فوارد عنها في موقع DelmarvaNow الأميركي أن جده لأبيه هاجر من لبنان بأوائل القرن الماضي إلى الولايات المتحدة، ووالده اليكس ميشال عازار طبيب عيون، أمضى 30 عاما من حياته يمارس المهنة في مدينة سالزبوري، في حين أن والدته، وهي أيضا من عائلة عازار واسمها ليندا، أبصرت النور في الولايات المتحدة، كأبيه الحي مثلها للآن.