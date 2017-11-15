أثار تزايد تواجد الجيش في عاصمة زيمبابوي امس التكهنات بشأن احتمال حدوث انقلاب عسكري في البلاد، بعد يوم من التحذيرات التي وجهها قائد الجيش إلى رئيس البلاد روبرت موجابي.

وذكر شهود عيان أن دبابات الجيش شوهدت على بعد حوالي 20 كيلومترا غرب العاصمة هراري.

وكان الجنرال كونستانتينو تشيونجا قد حذر موجابي أمس الاثنين من أن الجيش سوف «يتدخل» إذا ما استمر الرئيس في طرد مقاتلي التحرير السابقين، ممن يؤيدون نائب الرئيس المقال، من حزب زانو بي. إف الحاكم. البيان جاء بعد أن قام موجابي الأسبوع الماضي بطرد نائب الرئيس ايمرسون منانجاجوا الذي ظل منذ فترة طويلة المرشح الأوفر حظا لتولي الرئاسة خلفا للرئيس موجابي ويحظى بتأييد رابطة المحاربين القدماء المؤثرة.