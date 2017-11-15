أسامة دياب-كونا

استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء، الشيخ جابر المبارك، بحضور النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، في قصر بيان اليوم، نائب رئيس الوزراء للاصلاح القضائي ووزير الخارجية في جمهورية بلغاريا إيكاترينا زهاريفا، والوفد المرافق لها، وذلك بمناسبة زيارتها للبلاد.

حضر المقابلة رئيس ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخة اعتماد الخالد ومساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا السفير وليد الخبيزي وسفير دولة الكويت لدى جمهورية بلغاريا يعقوب العتيقي.

وكان كشف السفير البلغاري لدى البلاد بوريس بوريسوف، في تصريحات خاصة لـ"الأنباء"، عن وصول نائبة رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الخارجية في بلاده ايكتارينا زهاريفا إلى الكويت في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء، في زيارة رسمية تستمر ليوم واحد.

وأضاف أن الزيارة ستشهد إجراء مباحثات هامة حول العلاقات الثنائية، إضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية.