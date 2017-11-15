يلتقي وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، مع قائد الجيش في ميانمار ،الجنرال مين أونج هلينج، اليوم الأربعاء، في الوقت الذي يتعرض فيه جيش ميانمار لانتقادات لضلوعه في أزمة لاجئين في ولاية راخين المضطربة.

ويتوقع أن يدعو تيلرسون إلى إنهاء العنف في راخين، حسبما قال مسؤول بارز في وزارة الخارجية أمس الثلاثاء.

ولم يتضح ما إذا كان تيلرسون سيهدد الجيش بعقوبات جديدة. وكان مجلسا الشيوخ والنواب الأميركيان قد قدما مؤخرا تشريعا يحظر المساعدات العسكرية الأميركية ويفرض قيودا مالية وأخرى تتعلق بإصدار التأشيرات للجيش وقوات الأمن في ميانمار.