أعلن الجيش اللبناني، اليوم الأربعاء، توقيف المدعو مصطفى الحجيري الملقب بـ"أبو طاقية"، والمشتبه في تورطه بملف العسكريين اللبنانيين الذين خطفوا وقتلوا في بلدة عرسال الحدودية الشرقية قبل نحو عامين.

ووفقا لبيان صادر عن مديرية التوجيه التابعة للجيش، ونشرته الوكالة الوطنية للإعلام، فإنه "بنتيجة المتابعة والتقصي، أوقفت قوة من مديرية المخابرات فجر اليوم في بلدة عرسال، المدعو مصطفى الحجيري الملقب بأبو طاقية". وأضافت أن التحقيق بوشر معه بإشراف القضاء المختص.

ويشتبه في أن أبو طاقية تواطأ مع عناصر تنظيم "داعش" الذين أقدموا على خطف ومن ثم قتل عناصر الجيش اللبناني.

وكانت المحكمة العسكرية في لبنان ادعت في سبتمبر الماضي على العشرات من الأشخاص من بينهم نجل الحجيري بجرم الانتماء الى جبهة النصرة والمشاركة في القتال ضد الجيش اللبناني في عرسال.