رفضت إيران عرضا قدمه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لمساعدة ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد قبل أيام، بحسب الإعلام العبري.

ونقلت القناة العاشرة الإسرائيلية اليوم الأربعاء، عن مسؤولين إسرائيليين لم تحدد أسماءهم، أن إيران رفضت عرض إسرائيل المساعدة من خلال منظمة الصليب الأحمر الدولية.

ومساء الثلاثاء، قال نتنياهو في رسالة مسجلة إلى مؤتمر الاتحاد اليهودي في الولايات المتحدة الأميركية، إنه عرض تقديم المساعدة لضحايا الزلزال في إيران والعراق.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي لقد رأيت صور الدمار في إيران والعراق عقب الزلزال هذا الأسبوع، ورأيت الصور المروعة للرجال والنساء والأطفال المدفونين تحت الأنقاض.

وتابع بعد عدة ساعات أصدرت توجيهاتي بعرض المساعدة الطبية من خلال الصليب الأحمر لضحايا هذه الكارثة من العراقيين والإيرانيين.