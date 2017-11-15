ضرب زلزال نادر بقوة 5.4 درجة كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء، واهتزت على أثره مبان دون أن يسفر عن خسائر مادية كبرى أو إصابات.

وقالت هيئة الأرصاد الكورية، في إفادة صحفية إن الزلزال وقع على بعد تسعة كيلومترات شمالي ميناء بوهانج في جنوب شرق البلاد. وهذا هو ثاني أقوى زلزال تشهده البلاد.

وذكرت شركة كوريا للطاقة الكهرومائية والنووية الحكومية في بيان، أن الهزات الأرضية التي شعر بها السكان في أنحاء البلاد لم تؤثر على العمليات داخل المفاعلات النووية.

والنشاط الزلزالي ضعيف نسبيا في كوريا الجنوبية مقارنة باليابان الواقعة إلى الشرق منها.

وسجل أكبر زلزال في كوريا الجنوبية بقوة 5.8 درجة في سبتمبر من العام الماضي.