قال مساعد وزير الخارجية الايرانية عباس عراقجي اليوم ان الاتفاق النووي الموقع بين بلاده ودول مجموعة (1+5) "يحترم حق ايران بالتخصيب" مؤكدا ان انشطة تخصيب اليورانيوم في البلاد "لم تتعطل يوما واحدا".

ونقلت وسائل اعلام رسمية ايرانية عن عراقجي القول لدى مشاركته في ندوة دولية في طهران بشأن التسلح والأمن الاقليمي في منطقة غرب آسيا ان خطة العمل المشترك الشاملة تحترم تخصيب اليورانيوم ، مضيفا ان مجلس الأمن الدولي يوصي ايضا الدول بالتعاون مع ايران في المجالات النووية السلمية".

واوضح عراقجي ان جميع القيود التي فرضت في الاتفاق النووي تتميز بخاصيتين الاولى "مقيدة بفترة زمنية محددة وليست دائمة" والاخرى تنص على ان هذه "القيود لا تعطل أي حاجة في البلد وانها سترفع تدريجيا".

واعتبر المسؤول الايراني الاتفاق النووي بانه "اصبح جزء من معاهدة حظر الانتشار النووي واهميته باتت أبعد من ايران وحتى المنطقة" مشيرا الى دعم المجتمع الدولي لهذا الاتفاق وانه لا بديل ابدا للاتفاق النووي في المنطقة.

ويقضي الاتفاق برفع العقوبات التي يفرضها الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة والامم المتحدة على ايران مقابل موافقتها على فرض قيود طويلة المدى على برنامجها النووي.

وكانت مجموعة (1+5) التي تضم الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن اضافة الى المانيا قد توصلت مع ايران في منتصف عام 2015 لتوقيع اتفاق شامل بينهما ينهي ازمة بين الجانبين استمرت نحو 12 عاما.

يذكر ان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كشف في استراتيجيته الجديدة التي أعلن عنها اخيرا انه سيفرض اجراءات جديدة على طهران ولكنه يرفض المصادقة على خطة العمل المشتركة التي تتضمن آليات تنفيذ الاتفاق النووي.