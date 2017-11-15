أعلنت وزارة الداخلية البحرينية عن القبض على أحد العناصر الإرهابية الخطرة التي ارتكبت التفجير الإرهابي بحافلة لنقل الشرطة في أكتوبر الماضي مما أسفر عن استشهاد شرطي وإصابة تسعة آخرين.

وقالت الوزارة في بيان بثته وكالة انباء البحرين الرسمية «بنا» انه: «في إطار الجهود الأمنية المبذولة لحفظ أمن الوطن، تم القبض على أحد العناصر الإرهابية الخطرة فيما هرب شريكه الثاني إلى إيران بعد تنفيذهما التفجير الإرهابي بحافلة لنقل الشرطة بتاريخ 27 أكتوبر 2017، مما أسفر عن استشهاد الشرطي (سلمان أنجم) وإصابة تسعة آخرين، حيث عمل الاثنان ضمن خلية إرهابية، خططت وأعدت ونفذت سلسلة من الأعمال الإرهابية، وهي مرتبطة بعناصر إرهابية هاربة وموجودة في إيران وتجمعها صلات وثيقة مع الحرس الثوري الإيراني، وساهم الكشف عن هذه الخلية الإرهابية، في إحباط مخطط كبير كان يستهدف شخصيات عامة في الدولة بالإضافة إلى 3 مواقع لأنابيب النفط في البلاد، وذلك بعد أن قامت المجموعة برصدها والشروع في تجهيز العبوات الناسفة لاستخدامها في تنفيذ هذا المخطط الآثم».

وأوضح البيان ان عناصر الخلية الإرهابية، تلقوا تدريبات مكثفة في معسكرات الحرس الثوري الإيراني على استخدام وتصنيع المواد المتفجرة والأسلحة النارية بجانب توفير الدعم والتمويل المادي واللوجستي، عن طريق عناصر إرهابية هاربة وموجودة في إيران، حيث سافر أعضاء الخلية في أكتوبر 2011 برا إلى سورية ومنها إلى إيران من دون ختم جوازات السفر في المنافذ السورية والإيرانية، كما قاموا بالسفر إلى إيران مرة أخرى في يوليو من العام 2017.

وتضم الخلية الإرهابية كلا من:

1- المدعو قاسم عبدالله علي أحمد «قاسم المؤمن» (28 عاما) هارب وموجود في إيران، مسقطة جنسيته ومحكوم بالمؤبد في قضايا إرهابية، والمسؤول عن تنسيق تدريب العناصر الإرهابية.

2- المدعو صادق جعفر محمد عبدالله آل طوق (36 عاما) هارب وموجود في إيران، مطلوب في قضايا إرهابية تتضمن صناعة وحيازة قنابل محلية الصنع.

3- المدعو مهدي إبراهيم جاسم عبدالله (28 عاما) هارب وموجود في إيران، محكوم 30 سنة في قضايا إرهابية، وضالع في صناعة المتفجرات.

4- المدعو زهير ابراهيم جاسم عبدالله (37 عاما) صاحب مطعم بمنطقة سترة، مقبوض عليه، شارك في التخطيط والتنفيذ لمجموعة من الأعمال الإرهابية، تلقى تدريبات على استخدام المتفجرات والأسلحة في إيران، ضبط بحوزته هاتف مشفر تم برمجته في إيران، ويستخدم للتواصل بين عناصر الخلية الإرهابية وتبادل الرسائل المشفرة فيما بينهم.

5- المدعو محمد مهدي محمد حسن (39 عاما) سائق شاحنة ثقيلة، هارب، مشارك رئيسي في التخطيط وتنفيذ الأعمال الإرهابية وتصنيع العبوات الناسفة، محكوم في ثماني قضايا سرقة بالإكراه وقضايا شغب، وشملت التدريبات المتقدمة التي تلقتها عناصر الخلية علي أيدي مدربين إيرانيين، تصنيع واستخدام:

1- العبوات الناسفة «التفخيخ»

2- طبيعة وأنواع المواد المتفجرة:C4 وTNT وRDX.

3- أنواع العبوات المتفجرة والصواعق

4- صناعة القوالب الخاصة بالعبوات المتفجرة

5- أعمال التفجير والرماية بالسلاح الناري من نوع «كلاشنكوف».

وبعد الانتهاء من التدريبات النظرية، انتقلت المجموعة إلى معسكر للتطبيق العملي على تفجير العبوات الناسفة وكيفية توجيهها وقوة تفجير الصاعق والرماية بواسطة الأسلحة النارية (كلاشنكوف، إم 16، آر بي جي، المسدس، الرشاش المتوسط بي كي سي) وبعد إتمام التدريبات، تلقت الخلية الإرهابية، تكليفات من المدعو قاسم المؤمن، تضمنت:

1- البحث عن مكان آمن لتخزين المواد الداخلة في صناعة المتفجرات والأسلحة النارية ويفضل أن يكون تحت الأرض.

2- إيجاد مكان مناسب يستخدم كورشة لتصنيع العبوات الناسفة.

3- الاستعداد للعمل الإرهابي والبحث عن أهداف حساسة لاستهدافها.

وبالتوازي مع هذه التكليفات، قام المدعو قاسم المؤمن بتزويد أفراد الخلية الإرهابية بالدعم المالي اللازم لتنفيذ الأعمال الإرهابية.

وبحسب بيان الداخلية البحرينية، فقد قام أفراد الخلية وبعد عودتهم من إيران باستئجار شقة سكنية واستخدامها كورشة لتصنيع العبوات الناسفة، حيث ضبط بها مجموعة من المواد التي تدخل في صناعة العبوات المتفجرة والتي وضع بعضها في حواجز مطاطية مماثلة لتلك التي استخدمت في التفجير الذي طال حافلة الشرطة في نوفمبر الجاري.

ومن بين الأعمال الإرهابية التي نفذتها الخلية الإرهابية:

1- استهداف دورية شرطة بمنطقة سترة بتاريخ 12 فبراير 2017 وأخرى بتاريخ 14 فبراير 2017 بذات المنطقة عن طريق عبوات ناسفة، قامت الخلية بتصنيعها، حيث تضررت 3 سيارات مدنية بجانب عدد من الممتلكات العامة والخاصة.

2- رصد ومعاينة دورية شرطة واستهدافها بتاريخ 13 أغسطس 2017 باستخدام عبوة متفجرة، نتج عنها أضرار مادية.

3- التخطيط وتجهيز العبوة الناسفة وتفجيرها في الديه، بتاريخ 2 أكتوبر 2017 مما أسفر عن إصابة 5 من رجال الشرطة أثناء تأمين موسم عاشوراء.

4- استهداف حافلة لنقل الشرطة بتاريخ 27 أكتوبر 2017 أثناء مرورها على شارع خليفة بن سلمان باتجاه المنامة، بالقرب من جد حفص، باستخدام قنبلة محلية الصنع تم تفجيرها عن بعد، بعد وضعها في حاجز مطاطي، مما أسفر عن استشهاد الشرطي سلمان أنجم وإصابة تسعة آخرين، تراوحت إصاباتهم بين بليغة ومتوسطة بجانب إحداث تلفيات بسيارة مدنية.

5- كما عمدت الخلية الإرهابية إلى سرقة لوحات سيارات خاصة ومركبات ثقيلة واستخدامها في عملياتهم الإرهابية عن طريق وضعها على السيارات التي استعانوا بها في تنفيذ جرائمهم.

ولفتت الداخلية البحرينية في بيانها الى ان الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، باشرت اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، وإحالة القضايا الإرهابية المذكورة إلى النيابة العامة، فيما لاتزال عمليات البحث والتحري، جارية للقبض على بقية العناصر الإرهابية وأي عناصر أخرى ذات علاقة.