اقر مجلس الدوما وهو المجلس الادنى في البرلمان الروسي اليوم قانونا يصنف وسائل الاعلام الاجنبية العاملة في روسيا بانها "عميل اجنبي" ما يعني فرض قيود على اعمالها.

وقالت وكالة (انترفاكس) الروسية للأنباء ان 409 نائبا صوتوا لصالح القرار الذي يساوي بين وسائل الاعلام الاجنبية والهيئات التي تتمتع بصفة "عميل اجنبي" الامر الذي يمنح السلطات امكانية فرض قيود على عمل وسائل الاعلام الاجنبية في الاراضي الروسية.

ويأتي هذا القرار ردا على قيام السلطات الامريكية بتصنيف وسائل اعلام روسية على انها عميل اجنبي وارغامها على اعادة تسجيل نفسها في الاراضي الامريكية بهذه الصفة وفقا لقانون سنه الكونغرس الامريكي في عام 1938 لمواجهة الدعاية النازية في ذلك الوقت.

ووفقا للتشريع الروسي سيصبح هذا القانون ساري المفعول بعد اقراره من قبل المجلس الفيدرالي (المجلس الاعلى في البرلمان الروسي) وتوقيع الرئيس الروسي عليه.

وبموجب القانون الجديد فأن اي وسيلة اعلام اجنبية تتلقى تمويلا من الخارج يمكن ان تصنف على انها عميل اجنبي وان وزارة العدل الروسية تتولى عملية تقرير ذلك.

من جانبه قال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بسكوف في تصريح صحفي ان "اي تطاول على وسائل الاعلام الروسية لن يمر دون رد حاسم وان هذا القانون يضمن ذلك"