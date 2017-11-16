دعا وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون امس إلى فتح تحقيق يعول عليه في مزاعم انتهاك حقوق مسلمي الروهينغا.

وقال تيلرسون في مؤتمر صحافي مشترك مع أونج سان سو كي الزعيمة الفعلية للحكومة المدنية التي تشكلت في ميانمار قبل أقل من عامين وتقتسم السلطة مع الجيش «نحن قلقون للغاية إزاء تقارير يعتد بها عن أعمال وحشية تنفذها على نطاق واسع قوات الأمن في ميانمار ومواطنون لم تكبحهم قوات الأمن خلال أعمال العنف التي وقعت في الفترة الأخيرة في ولاية راخين». . وطلب وزير الخارجية الأميركي من حكومة ميانمار فتح تحقيق محايد يعول عليه ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وقال «المزاعم الخطيرة التي ترددت في الفترة الأخيرة عن ارتكاب انتهاكات في ولاية راخين تتطلب تحقيقا محايدا يعول عليه ولا بد من محاسبة من يرتكبون انتهاكات».