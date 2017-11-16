هاجمت وسائل الإعلام الكورية الشمالية الرئيس الأميركي دونالد ترامب، معتبرة انه يستحق عقوبة الإعدام لإهانته الزعيم كيم جونغ- اون، ووصفت ترامب بأنه «جبان» بسبب إلغائه زيارة إلى الحدود بين الكوريتين.

ونددت صحيفة «رودونغ سنمون» الناطقة باسم الحزب الحاكم في افتتاحيتها بغضب بزيارة ترامب الاسبوع الماضي الى كوريا الجنوبية، حيث وصف في خطابه أمام البرلمان كوريا الشمالية بأنها «ديكتاتورية قاسية».

وجاء في افتتاحية الصحيفة «أسوأ جريمة لا يمكن مسامحته عليها، هي انه تجرأ على المس بكرامة القيادة العليا بشكل مسيء»، معتبرة تجرؤ الرئيس الأميركي على زعيم كوريا الشمالية بمثابة «إعلان حرب».

وأضافت: «عليه أن يعلم أنه مجرد مجرم بشع محكوم عليه بالإعدام من قبل الشعب الكوري».

وفي ختام جولته الآسيوية في هانوي جدد ترامب هجماته ضد الزعيم الكوري الشمالي الى حد انه انتقد شكله ووزنه.

وانتقدت الصحيفة الكورية الشمالية في افتتاحيتها ايضا عدم توجه ترامب الى المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين وهي محطة تقليدية للمسؤولين الأميركيين الذين يزورون كوريا الجنوبية، وكتبت «لم يكن السبب الطقس»، مضيفة «لقد كان خائفا جدا من مواجهة نظرات قواتنا».

وفي سياق غير بعيد أعلنت الصين اعتزامها إرسال موفد خاص إلى كوريا الشمالية غدا.

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية بأن الرئيس الصيني شي جينبينغ عهد الى المسؤول عن «مكتب الارتباط الدولي» في الحزب الشيوعي الحاكم سونغ تاو مهمة إبلاغ بيونغ يانغ بالتطورات التي شهدها المؤتمر العام للحزب الذي عقد في منتصف أكتوبر الفائت وانتخب فيه شي لولاية جديدة مدتها 5 سنوات على رأس الحزب، تمهيدا لولاية رئاسية جديدة.