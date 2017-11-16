أجرى أمير قطر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مباحثات رسمية امس مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال زيارته للدوحة.

واستعرض الجانبان حرس الشرف، عقب عزف النشيد الوطني لكلا البلدين، خلال المراسم التي أقيمت في الديوان الأميري القطري.

وبحث الاجتماع الثنائي سبل تعزيزالعلاقات بين البلدين، والتطورات الاقليمية والدولية. وقال أمير قطر إن الاجتماعات السابقة بين الدوحة وأنقرة كانت مهمة وحققت أهدافها، مضيفا أنه تم الحديث عن تطوير العلاقات بين البلدين وأن طموحهما كبير لتطوير العلاقات التاريخية.

وشارك امير قطر والرئيس التركي في أعمال اجتماع الدورة الثالثة للجنة الاستراتيجية العليا بين البلدين.

وتعد هذه القمة الثانية بين امير قطر والرئيس التركي منذ بداية الأزمة الخليجية، والرابعة في العام الحالي، والخامسة عشرة منذ تولي أردوغان الرئاسة، في 28 أغسطس 2014، وهو عدد قياسي من القمم بين دولتين خلال مثل هذه الفترة.

وقطر هي آخر محطة في جولة آسيوية لأردوغان تمت بين 13و15 الجاري، شملت أيضا روسيا والكويت.

وشهد أمير قطر والرئيس التركي توقيع 10 اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم، تشمل: المجالات الحيوية والاقتصادية والثقافية.

ومن بين هذه الاتفاقيات، اتفاقية حماية الاستثمارات، والتوأمة بين ميناء حمد وموانئ تركية، وأخرى في مجالات الإعلام والزراعة والسياحة والنقل.