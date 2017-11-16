الاحتلال يفجر منزل منفذ عملية «هار أدار»

طالب وزير شؤون القدس في الحكومة الإسرائيلية، زئيف إلكين، بزيادة أعداد المستوطنين اليهود في الضفة الغربية، إلى أكثر من مليون شخص، وبوقف الحديث عن خيار «حل الدولتين».

ونقلت صحيفة «جروزاليم بوست»، الإسرائيلية عن إلكين قوله في مؤتمر عقده في القدس امس الاول: «يكفي حديثا عن قصة حل الدولتين، لا يوجد خيار سوى دولة إسرائيل، وبالتأكيد فإنه ستكون هناك دولة واحدة ما بين النهر (الأردن) والبحر (المتوسط)».

واعتبر إلكين في المؤتمر الذي حمل عنوان «في الطريق إلى المليون»، ونظمته منظمة «أماناه» الاستيطانية الإسرائيلية، ان وتيرة البناء الاستيطاني الحالية بواقع 3000 وحدة استيطانية سنويا، غير كافية، قائلا: «هناك حاجة إلى ما بين 100 ألف و120 ألف وحدة سكنية جديدة».

ودعا الوزير الإسرائيلي مجـــالس المستــوطنــــات الإسرائيلية في الضفة الغربية، للبدء بتحضير الخطط التقنية لبناء هذه الوحدات، حتى «لو بدا أن هذه المصادقات لن تحدث أبدا».

وبحسب التقديرات الرسمية الإسرائيلية، فإن ما يزيد على 400 ألف مستوطن يعيشون حاليا في الضفة الغربية، إضافة إلى أكثر من 220 ألف مستوطن في مستوطنات مقامة على أراضي القدس الشرقية.

في غضون ذلك، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 20 فلسطينيا في حي الطور، في مدينة القدس الشرقية.

وقالت لوبا السمري، المتحدثة بلسان شرطة الاحتلال، إن الشرطة نفذت حملة في الحي الفلسطيني، شاركت فيها قوات معززة من أفراد الشرطة وشرطة حرس الحدود والبلدية، مضيفة انه تخلل الحملة تفتيش منازل واعتقال 20 مشتبها بالضلوع في أعمال إخلال بالنظام حصلت في المنطقة مؤخرا.

وفي السياق، فجرت القوات الإسرائيلية، امس، منزل فلسطيني قتل ثلاثة إسرائيليين بالرصاص في مستوطنة «هار أدار» بالضفة في سبتمبر الماضي.

إلى ذلك، تستأنف الشرطة الإسرائيلية، الأحد المقبل، استجواب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» امس إنها ستكون المرة السادسة التي تحقق فيها الشرطة مع نتنياهو منذ بدء التحقيق قبل عدة أشهر.

وأضافت ان التحقيق سيتركز على ما يعرف إسرائيليا بـ «الملف 1000» المتعلق بحصول نتنياهو على منافع من رجال أعمال إسرائيليين وأجانب.