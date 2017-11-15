عرض رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن تقوم إسرائيل عبر منظمة الصليب الأحمر بتقديم مساعدات طبية إلى ضحايا الزلزال الذي وقع على الحدود العراقية الإيرانية.

وقال نتنياهو مساء أمس : بعد ان رأيت المشاهد المؤلمة لرجال ونساء وأطفال تحت الأنقاض، أمرت بأن يقدم إلى الصليب الأحمر طلب لتقديم مساعدة طبية إلى الضحايا العراقيين والإيرانيين".

وأضاف "سبق وأن أكدت مرارا أن لا نزاع بيننا وبين الشعب الإيراني. نزاعنا محصور فقط بالنظام الطاغية الذي أخذهم (الإيرانيون) رهائن ويهدد بتدميرنا.. لكن حسنا الإنساني أقوى من كراهيتهم".

من جهتها أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر رفضت عرض نتنياهو، بسبب رفض السلطات الإيرانية إجراء أي اتصال مع إسرائيل.

يذكر أن الزلزال الذي حدث الأحد الماضي، تسبب بسقوط أكثر من 500 قتيلا وآلاف الجرحى، معظمهم على الجانب الإيراني من الحدود.