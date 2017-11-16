أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في الرياض، اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري المتواجد في المملكة السعودية قبِل دعوة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون للذهاب إلى فرنسا مع أسرته.

وقال الوزير لصحافيين اثنين بينهما مراسلة وكالة فرانس برس إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أبلغه بموافقة الحريري على الذهاب إلى فرنسا، من دون ان يحدد موعدا لهذه الزيارة.

وذكر مصدر مقرب من الحريري، إنه من المتوقع أن يغادر الحريري السعودية إلى فرنسا في غضون 48 ساعة قبل أن يعود إلى بيروت ليقدم استقالته رسميا.