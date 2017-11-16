اتهمت حركة المقاومة الإسلامية حماس ، إسرائيل، اليوم الخميس، بالمسؤولية عن اغتيال التونسي محمد الزواري، عضو جناحها العسكري، الذي اغتيل في ديسمبر 2016.

وقال عضو المكتب السياسي للحركة، محمد نزّال، في مؤتمر صحافي، عقده في العاصمة اللبنانية، بيروت، إن نتائج التحقيقات التي أجرتها طوال الفترة الماضية، أثبتت تورط إسرائيل في حادث الاغتيال.

وقال إن جهاز المخابرات الخارجية الإسرائيلي (الموساد)، اغتال الزواري، بالتعاون مع جهات أخرى (لم يحددها)، حيث قدمت له خدمات لوجستية.

وقال إن 3 مجموعات ساهمت في تنفيذ العملية، وأشرف عليها ضابط في الموساد يدعى يوهان. وأضاف: المجموعة الأولى كانت مختصة بالتحضير اللوجستي، والثانية لجمع المعلومات، أما الثالثة فهي للتنفيذ. وأوضح أن منفذا الاغتيال المباشر، كانا يحملان جوازي سفر بوسني ، وقتلاه بواسطة مسدس مزود بكاتم للصوت.