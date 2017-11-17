أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن المملكة ترد على ما وصفه بسلوك إيران «العدائي» في لبنان واليمن، مؤكدا ان «الكيل طفح».

وأضاف الجبير في مقابلة مع وكالة «رويترز» بثتها امس «كيفما نظرت للأمر وجدت أنهم (إيران) الذين يعملون بطريقة عدائية. نحن نرد على ذلك العداء ونقول: طفح الكيل».

وقال الجبير إنه ينبغي نزع سلاح حزب الله اللبناني، واصفا إياه بأنه فرع للحرس الثوري الإيراني، مطالبا بأن يصبح حزبا سياسيا من أجل استقرار لبنان، لافتا إلى إنه «يجري التشاور مع الحلفاء بشأن وسيلة الضغط على حزب الله وسيكون هناك قرار في الوقت المناسب».

وفي الشأن اليمني، اتهم وزير الخارجية السعودي، الحوثيين بالتسبب في مجاعة وبحصار وقصف مناطق المدنيين.

من جهة أخرى، قال الجبير إن التحقيقات جارية في قضايا الفساد في المملكة.