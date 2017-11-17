قال الجيش العراقي في بيان، إن القوات العراقية استعادت السيطرة على بلدة راوة الحدودية آخر بلدة كانت تحت سيطرة تنظيم الدولة "داعش".

وقال الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله، في بيان من قيادة العمليات المشتركة، إن القوات "تحرر قضاء راوة بالكامل ونرفع العلم العراقي فوق مبانيها".

وكانت أعلنت القوات العراقية، اليوم الجمعة، أنها بدأت هجومها على منطقة راوة، آخر منطقة يسيطر عليها تنظيم "داعش" في البلاد، والواقعة في صحراء الأنبار الغربية على الحدود مع سوريا.

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية في بيان، "انطلاق عمليات تحرير راوة فجر اليوم الجمعة".