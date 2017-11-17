أقرت متحدثة باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون)، بأن شخصاً مسؤولاً عن حساب البنتاجون على موقع تويتر، أعاد إرسال تغريدة "بدون قصد" تطالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالاستقالة أمس الخميس.

وجاء في التغريدة الأصلية من مستخدم موقع (تويتر) براود ريسيستر، إن "الحل بسيط.. روي مور: استقيل من السباق. آل فرانكين: استقيل من الكونجرس. دونالد ترامب: استقيل من الرئاسة. الحزب الجمهوري: كف عن جعل التحرش الجنسي قضية حزبية. إنها جريمة تماما مثل نفاقكم".

وقالت المتحدثة باسم البنتاجون دانا.دبليو وايت، إن شخصا مسؤولا عن حساب الوزارة، أعاد إرسال تغريدة عن طريق الخطأ على موقع تويتر، لم تكن وزارة الدفاع ستوافق عليها".

وأضافت أن "مشغل الحساب اكتشف هذا الخطأ وحذفه على الفور".

وكان روي مور وهو مرشح جمهوري لمجلس الشيوخ والسيناتور الديمقراطي، آل فرانكين قد تم اتهامهما مؤخرا بالتحرش .

واتهم ترامب أيضا بالتحرش من قبل عدة نساء.