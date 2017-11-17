قال مصدر كبير بحزب الاتحاد الوطني الإفريقي الزيمبابوي،الجبهة الوطنية الحاكمة، إن زعماء سيجتمعون اليوم الجمعة، لوضع مسودة قرار لطرد الرئيس روبرت موجابي وتمهيد الطريق أمام عزله الأسبوع المقبل إذا رفض التنحي.

وقال المصدر لرويترز "ليس هناك عودة... إذا تملكه العناد سنرتب لطرده يوم الأحد. وبعدها سيكون العزل يوم الثلاثاء".

وهذا وقال مصدر في زيمبابوي إن الرئيس روبرت موغابي طلب الحصول على ضمانات لكي يترك منصبه إلى جانب الخروج المشرف من الحكم.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الجمعة، أن المفاوضات لا تزال مستمرة بشأن مستقبل موجابي، مضيفة أن بعض التقارير تفيد بإحراز تقدم نحو الوصول إلى اتفاق يفضي إلى تركه السلطة.

وكان زعيم المعارضة ورئيس الوزراء الأسبق في زيمبابوي مورجان تسفانجيراي دعا موغابي إلى التنحي عن منصبه لتحقيق استقرار الوطن ونزولا على رغبة الشعب الزيمبابوي.