قال رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، رياض سيف، اليوم الجمعة، إن مؤتمر الرياض المقرر انعقاده في 22 و23 من الشهر الجاري سيعزز موقف المعارضة في مفاوضات جنيف المقبلة.

واضاف سيف إن اجتماع المعارضة في الرياض سيشهد تقييم عمل الهيئة العليا للمفاوضات في الفترة المقبلة وسيركز على إعادة النظر في الآليات التفاوضية.

وشدد على ان مسألة رحيل رئيس النظام السوري بشار الأسد محسومة بالنسبة للمعارضة ولن يكون هناك تعديل يذكر في ما يتعلق بالموقف من رحيل الأسد، لافتا الى ان أغلب المشاركين في مؤتمر الرياض يدعمون موقف الائتلاف في هذا الجانب.

وأشاد بدور المملكة العربية السعودية في دعم الشعب السوري معربا عن أمله في ان يؤدي المؤتمر الى تشكيل رؤية واضحة للمعارضة.

ومن المقرر ان تستضيف العاصمة السعودية الرياض اجتماعا موسعا للمعارضة السورية يومي 22 و23 نوفمبر الجاري.