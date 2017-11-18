أعلن المبعوث الأممي الى ليبيا غسان سلامة ان الجهود التي تقودها الامم المتحدة لإيجاد حل سياسي جديد لتوحيد الحكومتين المتنافستين في ليبيا تحقق تقدما، معربا عن تفاؤله بأن اتفاقا بات في متناول اليد.

وقال سلامة امام مجلس الأمن الدولي الذي اجتمع لبحث الازمة في ليبيا امس الاول «انا واثق من اننا قريبون من تحقيق توافق في الآراء».

وأطلقت الأمم المتحدة في سبتمبر الماضي خطة جديدة لتحقيق الاستقرار في ليبيا الغارقة في الفوضى منذ عام 2011 بعد الإطاحة بمعمر القذافي.

وعقد اجتماعان في تونس منذ ذلك الوقت للتوافق على تعديلات على اتفاق عام 2015 السياسي الذي تشكلت بموجبه حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج.

وبالرغم من هذا الاتفاق لا تزال ليبيا منقسمة بين حكومة تدعمها الامم المتحدة في طرابلس، وادارة موازية في الشرق تدعمها مصر وروسيا والامارات.

وإحدى العقبات الرئيسية التي تعترض تشكيل حكومة وحدة جديدة تتمثل في ضم المشير خليفة حفتر اليها.

وتحدث سلامة عن تواصل مستمر بين الطرفين المتنافسين منذ بدء اجتماعات تونس.

واضاف انه «على الرغم من تحقيق الكثير من التقدم، ما زالت هناك بعض النقاط العالقة التي يجب التوافق حولها».

واعلن انه ما ان يتم التوافق على حكومة وحدة وطنية، سيتم عقد مؤتمر وطني في فبراير 2018 لتبني دستور جديد يمهد الطريق امام اجراء انتخابات.

وقال سلامة «ندرس امكانية انعقاده في ليبيا»، مؤكدا ان هذا المؤتمر «سيمنح الليبيين القادمين من جميع انحاء البلاد فرصة الاجتماع في مكان واحد واعادة تأكيد تاريخها الوطني المشترك والاتفاق على المراحل التي يجب قطعها» للبت في المستقبل السياسي للبلاد.

وأبدى المسؤول الأممي قلقه حول تزايد اعداد المهاجرين واللاجئين الذين تحتجزهم ليبيا من دون عملية قانونية، وهم عرضة للتعذيب والاغتصاب والسخرة وانتهاكات خطرة اخرى.