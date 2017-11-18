ذكر معهد أميركي أن صورا التقطتها أقمار اصطناعية خلال نوفمبر الجاري، لترسانة بحرية كورية شمالية تشير إلى «برنامج دؤوب» لبناء أول غواصة مزودة بصواريخ باليستية، فيما ذكر البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب سيعلن الأسبوع المقبل قراره بشأن ما إذا كان سيضع بيونغ يانغ على قائمة أميركية للدول الراعية للإرهاب.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز في إفادة صحافية «أعتقد أن الرئيس سيصدر إعلانا بشأن ذلك».

هذا، وقال موقع معهد «38 نورث» الذي يتخذ من واشنطن مقرا له ويراقب أنشطة كوريا الشمالية إن صورا التقطت في الخامس من الشهر الجاري توضح نشاطا في ترسانة «سينبو ساوث» في كوريا الشمالية.

وقال الموقع في تقرير حديث إن الصور تظهر «ما يبدو أنها أجزاء من وحدة ضغط لغواصة داخل الترسانة يشير إلى بناء غواصة جديدة ربما غواصة مزودة بصواريخ باليستية سينبو-سي التي تأتي تطويرا لغواصة الصواريخ الباليستية الحالية وهي من فئة سينبو».

وقال التقرير إنه خلال عام 2017 كان هناك نقل متواصل لأجزاء ومكونات من وإلى ساحتين لقطع الغيار متاخمتين لصالات الإنشاء في وسط الترسانة.

وأضاف أن الصور أظهرت جسمين كبيرين على شكل دائري قد يكونان من أجزاء وحدة الضغط بالغواصة، مبينا ان هذين الجسمين يبدوان أكبر من تلك الأجزاء الموجودة في الغواصة الهجومية روميو التابعة لكوريا الشمالية.

وتشير صور لمنصة اختبار إلى التجارب المستمرة لآلية إطلاق صواريخ من غواصة، لكن التقرير قال إنه لم تتم ملاحظة أي نشاط يوحي بالاستعداد لإجراء تجربة جديدة لإطلاق صاروخ من غواصة.

الى ذلك، قالت سيئول إن المبعوثين النوويين لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة عقدا محادثات ثنائية وتطرقا إلى الإجراءات الرامية لحل القضية النووية لكوريا الشمالية سلميا وديبلوماسيا.

وأوضحت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية في بيان أن المبعوث الكوري الجنوبي لي دو-هون ونظيره الأميركي جوزيف يون عقدا «محادثات مستفيضة» بهدف إيجاد سبيل لحمل كوريا الشمالية على الدخول في «محادثات هادفة».