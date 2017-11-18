قال عضوان في مجلس الشيوخ الأميركي ان جاريد كوشنر، صهر الرئيس دونالد ترامب ومستشاره، حجب رسائل إلكترونية حول موقع «ويكيليكس» وروسيا، عن لجنة بمجلس الشيوخ تحقق في الصلات المزعومة بين موسكو وحملة ترامب الانتخابية.

وتتضمن الوثائق بعض المعلومات المتعلقة بمقترح روسي ودعوة عشاء وسلسلة من «الاتصالات عبر البريد الإلكتروني تعود لسبتمبر 2016 مع كوشنر بشأن ويكيليكس»، وفقا لرسالة بعث بها أعضاء بمجلس الشيوخ لمحامي كوشنر، آبي لويل.

وكان من المعلوم وجود هذه الوثائق لأنه تم تسليمها إلى اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ من جانب أشخاص آخرين، بحسبما كتبه رئيس اللجنة السيناتور تشالز إي جراسلي (جمهوري) والسيناتور الديموقراطية ديان فاينشتاين.

ووفقا لما جاء في رسالة نائبي مجلس الشيوخ، لم يكشف كوشنر عن العديد من الوثائق والسجلات والنصوص رغم طلبات متعددة منذ الشهر الماضي.

وذكر النائبان انهما طلبا وثائق تتعلق بمايكل فلين مستشار ترامب لشؤون الأمن القومي السابق الذي تمت إقالته بعد أسابيع فقط من الكشف عن أنه كذب فيما يتعلق باتصالاته مع السفير الروسي في واشنطن.

يأتي هذا الكشف بعد أيام من اعتراف نجل ترامب بتبادل سلسلة من الرسائل مع «ويكيليكس» خلال حملة والده الرئاسية.

وتقول وكالات الاستخبارات الأميركية إن روسيا تدخلت في انتخابات العام الماضي بشكل ساعد ترامب وأضر منافسته هيلاري كلينتون عن طريق قرصنة في اللجنة الوطنية للحزب الديموقراطي وتسليم رسائل بريد إلكتروني إلى ويكيليكس، الذي نشرها للجمهور.

في هذه الاثناء، أقرت متحدثة باسم وزارة الدفاع الأميركية (الپنتاغون) بأن شخصا مسؤولا عن حساب الوزارة على موقع تويتر، أعاد إرسال تغريدة «من دون قصد» تطالب الرئيس ترامب بالاستقالة. وجاء في التغريدة الاصلية من مستخدم موقع تويتر براود ريسيستر ان «الحل بسيط.. آل فرانكين: استقيل من الكونغرس. دونالد ترامب: استقيل من الرئاسة».

وقالت المتحدثة باسم «الپنتاغون» دانا.دبليو وايت ان «مشغل الحساب اكتشف هذا الخطأ وحذفه على الفور».

من جهة اخرى، أعلنت «الپنتاغون» نشر نحو 3 آلاف جندي اميركي اضافي في افغانستان طبقا لاستراتيجية الرئيس ترامب الجديدة.

على صعيد آخر، وافق الكونغرس على مبلغ قدره نحو 700 مليار دولار مخصص للإنفاق العسكري للعام المالي 2018، بما يتجاوز ما كان الرئيس ترامب قد طالب به.

وأقر مجلس الشيوخ بشكل نهائي وبالإجماع قانونا يجيز انفاقا عسكريا بقيمة 700 مليار دولار.

وفي مواجهة تهديد الصواريخ الباليستية الكورية الشمالية، وافق البرلمانيون الاميركيون ايضا على زيادة استثنائية ـ نحو 50% ـ في موازنة وكالة الدفاع الصاروخي التي سترتفع من 8.2 الى 12.3 مليار دولار.

في غضون ذلك، أقر مجلس النواب مشروع التخفيضات الضريبية الذي يدعو إليه الرئيس ترامب، لينتقل بذلك إلى مجلس الشيوخ حيث يبقى مصيره مجهولا في عهدة غالبية جمهورية هشة. وسيخفض المشروع الضرائب على الشركات ومعظم الأسر اعتبارا من 2018.