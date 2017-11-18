عدن ـ إياد أحمد

أعلن الجيش الوطني اليمني أن قواته اصبحت على مشارف مديرية أرحب شمال العاصمة صنعاء بعد السيطرة شبه الكاملة على مديرية نهم.



وقال الموقع الرسمي للجيش اليمني «انه لم يبق إلا منطقة قطبين الفاصلة بين نهم وأرحب»، مؤكدا أن بعض مناطق أرحب أصبحت حاليا تحت السيطرة النارية لقوات الجيش الوطني.



في سياق متصل، قالت مصادر قبلية لـ «الأنباء» إن ميليشيات الحوثي بدأت حملات مداهمات واختطافات واسعة طالت العشرات من أبناء مديرية أرحب بتهمة العمالة ومساندة ما تصفها الميليشيات بقوات العدوان، في اشارة الى الجيش اليمني والتحالف العربي.