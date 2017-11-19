قررت السعودية دعوة سفيرها في ألمانيا للتشاور، وتسليم سفير ألمانيا في الرياض مذكرة احتجاج على تصريحات لوزير الخارجية الألماني زيغمار جابرييل.



وصرح مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية تعليقا على التصريحات غير الصحيحة التي أدلى بها وزير الخارجية الألماني زيجمار جابرييل خلال لقائه بوزيـر الخارجيـة اللبناني بأن تلك التصريحات تثير استغراب واستهجان المملكة العربية السعودية حسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) .



وأضاف المصدر أن المملكـة تعتبر مثل هذه التصريحات العشوائية المبنيـة علـى معلومــات مغلوطة لا تدعم الاستقرار في المنطقة وأنها لا تمثل موقف الحكومة الألمانية الصديقة التي تعدها حكومة المملكة شريكا موثوقأ في الحرب علـى الإرهاب والتطرف وفي السعي لتأمين الأمن والاستقرار في المنطقة.



وكان وزير الخارجية الألماني، زيجمار جابرييل قد شن ، أمس الخميس، هجوما حادا على السعودية واصفا إجراءاتها بحق رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، بـ"غير المعتادة".