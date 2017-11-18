

تستضيف العاصمة السعودية الرياض في26 من الشهر الحالي الاجتماع الأول لمجلس وزراء دفاع التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب.

وقال التحالف العسكري لمحاربة الإرهاب ، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس ) اليوم السبت ، إن " الرياض ستستضيف الاجتماع الأول لمجلس وزراء دفاع التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب تحت شعار متحالفون ضد الإرهاب في 26نوفمبر الجاري ، وذلك بمشاركة وزراء دفاع الدول الأعضاء في التحالف، بالإضافة إلى البعثات الدبلوماسية المعتمدة في المملكة".

وأضاف أن "الاجتماع يهدف إلى ترسيخ أواصر التعاون والتكامل في منظومة التحالف، كما يشكل الانطلاقة الفعلية لجهود التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، الذي يضم 41 دولة إسلامية، لتنسيق وتوحيد الجهود في محاربة التطرف والإرهاب والتكامل مع جهود دولية أخرى".