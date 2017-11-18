قال الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان، إنه سوف يتم العمل باقصي جهد لمنع صراع بين الاشقاء في الخليج.

وقال اردوغان، في كلمة له خلال مؤتمر لفرع حزب العدالة والتنمية الحاكم، بولاية ريزة، شمال شرقي تركيا" لا يمكننا أن نبقى متفرجين أمام ما يجري في ليبيا. وسنعمل بكل ما نملك من قوة لمنع حدوث صراع بين الأشقاء في الخليج، ولإطفاء الفتنة المذهبية"،بحسب وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية.

وأضاف " سنجفف جميع المستنقعات التي تستخدم في شن هجمات ضد بلادنا وعلى رأسها قنديل (معقل حزب العمال الكردستاني /بي كيه كيه/ ) في العراق".

وحول سورية، قال الرئيس التركي إن بلاده "ستكمل عملية إدلب، شمالي سورية، لتحرير عفرين وتسليم منبج ( التي يحتلهما تنظيم حزب الاتحاد الديمقراطي بي واي دي )الإرهابي لأصحابها الأصليين، وتطهير باقي المناطق الأخرى من بقية المنظمات الإرهابية".

وتابع أردوغان: "كلما قويت تركيا تزداد شدة الهجمات ضدها" متابعا : "كل شيء كان واضحًا في عملية درع الفرات، والآن نتخذ خطوات مماثلة في إدلب، وسنتخذ الخطوات ذاتها في عفرين".