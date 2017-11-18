جرى إطلاق قمر صناعي أمريكي محملا بأحدث الأجهزة العالية التقنية لقياس بيانات مرتبطة بالطقس على الأرض اليوم على متن صاروخ تابع لوكالة الفضاء والطيران الأمريكية (ناسا) انطلق من قاعدة جوية في ولاية كاليفورنيا.

تمت عملية الإطلاق الساعة 0147 صباحا (0947 بتوقيت جرينتش) من قاعدة فاندنبرج الجوية في كاليفورنيا بعد عدة تأجيلات.

وقالت ناسا إنه بعد ساعة من عملية الإطلاق يعمل مصدر الطاقة بالقمر الصناعة بشكل ملائم وسيخضع لفحوصات لأجهزته تستمر ثلاثة أشهر قبل أن تعمل بشكل كامل.

وقال مسؤولون من الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (إن أو ايه ايه) والدائرة الوطنية للأحوال الجوية إن القمر الصناعي سيحسن دقة وتوقيت نماذج الأرصاد الجوية الخاصة بالإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي وكذلك التوقعات الجوية على مدار ثلاثة إلى سبعة أيام.

وتعد نماذج التوقعات الجوية وتوقعات الأرصاد الجوية المتقدمة مهمة في إصدار تحذيرات قبل الأعاصير الكبيرة مثل تلك التي ضربت الولايات المتحدة العام الجاري.

تعاونت "الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي" مع ناسا في عملية الإطلاق. وسيتم تسمية القمر وهو جزء من "نظام القمر الصناعي القطبي المشترك" (جيه بي إس إس)، "إن أو ايه ايه20-" بمجرد دخوله المدار الذي يبعد نحو 800 كيلومتر عن الأرض، حسبما قال مسؤولون في مؤتمر صحفي في واشنطن قبل الإطلاق