قال وزير النفط الايراني بيجن زنكنة اليوم ان شركة (توتال) الفرنسية لا يمكنها في الظروف الطبيعية الانسحاب من العقد الذي وقعته مع طهران الصيف الماضي لتطوير المرحلة 11 من حقل (بارس) الغازي المشترك مع دولة قطر.

ونقلت وسائل اعلام رسمية ايرانية عن زنكنة قوله ان (توتال) لا تستطيع في الظروف الطبيعية التنصل عن تنفيذ هذا المشروع وان العقد حدد قانونيا الاوضاع التي تسمح لتوتال بالانسحاب من الاتفاقية كفرض حظر على ايران من قبل مجلس الامن الدولي.

وذكرت وسائل الاعلام الايرانية ان الرئيس التنفيذي لشركة (توتال) باتريك بويان اعلن مؤخرا ان الشركة ستعيد النظر في مشروعها الغازي في ايران اذا ما قررت الولايات المتحدة فرض (عقوبات) أحادية الجانب على طهران.

وكانت شركة (توتال) الفرنسية قد وقعت في شهر يوليو الماضي على عقد لتطوير المرحلة ال 11 من حقل (بارس) الغازي المشترك مع دولة قطر بقيمة اكثر من 8ر4 مليار دولار امريكي.