أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية اليوم عن تهنئة المملكة لجمهورية العراق حكومة وشعبا باستعادة قضاء (رواة) بالكامل من قبضة تنظيم (داعش) الإرهابي.

ووصف المصدر بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) هذه الخطوة بالتاريخية كون قضاء (رواة) يمثل آخر معاقل التنظيم الإرهابي في العراق.



وعبر المصدر الذي لم تكشف الوكالة عن اسمه عن التطلع بأن ينعم العراق وشعبه الشقيق بالأمن والاستقرار.



وكان الجيش العراقي اعلن أمس الجمعة تحرير مدينة (راوة) وهي اخر معاقل (داعش) بالكامل ورفع العلم العراقي فوق مبانيها.

وبذلك يكون الجيش العراقي قد استعاد جميع مدنه من (داعش) الذي لم يتبق له اي وجود عسكري داخل المدن.