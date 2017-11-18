يعقد وزراء الخارجية العرب، غدا الأحد، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، اجتماعا طارئا لبحث سبل التصدي للتدخلات الإيرانية في الشئون الداخلية للدول العربية، وتقويضها للأمن والسلم العربيين.

يأتي الاجتماع بناء على طلب السعودية، وبتأييد من كل من الإمارات والبحرين والكويت وسيعقد برئاسة محمود علي يوسف وزير خارجية جيبوتي الرئيس الحالي للدورة العادية لمجلس وزراء الخارجية العرب.

يسبق الاجتماع الوزاري، اجتماعا للجنة الرباعية العربية المعنية بالتصدي للتدخلات الإيرانية في الشئون الداخلية العربية التي تضم مصر والسعودية والإمارات والبحرين وبحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط.

ويلي اجتماع اللجنة، اجتماع تشاوري مغلق لوزراء الخارجية العرب بحضور الأمين العام ثم بدء الجلسة الافتتاحية للمجلس الوزاري.