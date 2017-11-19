اختتم مؤتمر الأمم المتحدة الثالث والعشرون للمناخ في بون امس عقب أسبوعين من المحادثات الشائكة جراء انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس وقبل بدء عام 2018 الذي يبدو أنه سيشهد مفاوضات شاقة.



وقرر مندوبو نحو 200 دولة في بون خوض عام جديد من «الحوار»، بهدف التوصل بحلول نهاية عام 2018 الى بيان مشترك حول انبعاثات الغازات المسببة لارتفاع حرارة الأرض.



ويهدف ذلك الى تشجيع ومساعدة الدول على اعادة النظر في التزاماتها، التي لاتزال حتى الآن غير كافية ليتمكن العالم من تجنب ان ترتفع حرارة الارض بدرجتين مئويتين عما كانت عليه ما قبل الثورة الصناعية، حسبما تنص اتفاقية باريس حول المناخ.