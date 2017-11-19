عدن ـ إياد أحمد

طالب نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن الأحمر المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عقابية ضد جماعة الحوثي وإعلانها كجماعة إرهابية مارست كل أشكال القتل والإجرام بحق أبناء الشعب اليمني وبحق دول الجوار.

وأكد الأحمر عزم الشرعية على استعادة الدولة من وكلاء إيران في اليمن، وقال: ان الشرعية وبدعم التحالف تخوض اليوم حربا مع وكلاء إيران في اليمن والمنطقة ممثلين في ميليشيا الحوثي التي تتلقى مختلف الدعم ومن ضمنها الصواريخ الحديثة والأسلحة الحرارية الموجهة والألغام المختلفة علاوة على الدعم اللوجستي والخبراء العسكريين وخبراء التصنيع الحربي وكل ما يعزز من قوة إيران وقدرتها على زعزعة الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة وعرقلة الملاحة الدولية وتهديد السلم الدولي.

جاء ذلك خلال لقاء الأحمر أمس الاول عددا من القيادات العسكرية في الجيش الوطني بمحافظة مأرب، حيث شدد على سرعة استكمال تحرير مديرية بيحان بمحافظة شبوة جنوب شرق اليمن من الميليشيات، معبرا عن شكره وتقديره لدول التحالف العربي الداعمة للشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية.



من جانب آخر، أقدمت ميليشيات الحوثي مساء أمس على تصفية أحد قياداتها الميدانية في مدينة تعز على خلفية الهزائم المتكررة التي تلحق بها والخسائر الكبيرة التي تتكبدها في المعارك مع قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية المسنودة بقوات التحالف العربي.